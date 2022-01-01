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Samsung Galaxy A02s против Google Pixel 5a 5G

Самсунг Галакси А02s
VS
Гугл Пиксель 5a 5G
Samsung Galaxy A02s
Google Pixel 5a 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.34-дюймового Google Pixel 5a 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4680 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Google Pixel 5a 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 113% выше максимальная яркость экрана (859 против 404 нит)
  • На 53% выше плотность пикселей (413 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 765G

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A02s
vs
Pixel 5a 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.34 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 413 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% -
Время отклика 37 мс -
Контрастность 1095:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A02s
404 нит
Pixel 5a 5G +113%
859 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 156.2 мм
Ширина 75.9 мм 73.2 мм
Толщина 9.1 мм 8.8 мм
Вес 196 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A02s
81.8%
Pixel 5a 5G +4%
85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02s и Гугл Пиксель 5a 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 1800 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 620
Частота GPU 720 МГц 750 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~700 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A02s
130
Pixel 5a 5G +397%
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A02s
494
Pixel 5a 5G +294%
1947
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A02s
97861
Pixel 5a 5G +295%
386961
CPU 29781 110920
GPU 14379 105925
Memory 29514 69517
UX 24907 101463
Total score 97861 386961
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 9 FPS
Graphics score - 1663
PCMark 3.0 score - 8868
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI 3.1 Core Stock Android
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4680 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:36 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 14:46 ч. 13:09 ч.
Просмотр видео 14:37 ч. 17:31 ч.
Игры 06:05 ч. 05:46 ч.
Режим ожидания 131 ч. 112 ч.
Общая автономность
Galaxy A02s +5%
38:50 ч.
Pixel 5a 5G
36:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A02s vs Google Pixel 5a 5G
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4.0"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A02s
80 дБ
Pixel 5a 5G
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Август 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.37 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 5a 5G более удачной покупкой.

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