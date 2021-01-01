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Samsung Galaxy A02s против Huawei Y6p

Самсунг Галакси А02s
Samsung Galaxy A02s
VS
Хуавей Y6p
Huawei Y6p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 20.8 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Y6p
  • На 259% выше максимальная яркость экрана (538 против 150 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Функция реверсивной зарядки
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A02s
vs
Huawei Y6p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 81.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 25.4 мс
Контрастность - 1444:1
Максимальная яркость
Galaxy A02s
150 нит
Huawei Y6p +259%
538 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.1 мм
Ширина 75.9 мм 74.1 мм
Толщина 9.1 мм 9 мм
Вес 164.2 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Изумрудно-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A02s +1%
81.8%
Huawei Y6p
81.3%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02s и Хуавей Y6p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A02s +7%
145
Huawei Y6p
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A02s +46%
705
Huawei Y6p
483
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A02s
90144
Huawei Y6p +3%
93224

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI - EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A02s vs Huawei Y6p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A02s
н/д
Huawei Y6p
83.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A02s, а если дисплей, камера и коммуникации – то Huawei Y6p.

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