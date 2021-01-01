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Samsung Galaxy A02s против Huawei Y8p

Самсунг Галакси А02s
VS
Хуавей 8p
Samsung Galaxy A02s
Huawei Y8p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.3-дюймового Huawei Y8p, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Y8p
  • Показывает на 73% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 55% выше плотность пикселей (418 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (549 против 405 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A02s
vs
Huawei Y8p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 418 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% -
Время отклика 37 мс -
Контрастность 1095:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A02s
405 нит
Huawei Y8p +36%
549 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 157.4 мм
Ширина 75.9 мм 73.2 мм
Толщина 9.1 мм 7.7 мм
Вес 164.2 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Cветло-голубой, Полночный черный, Изумрудно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A02s
81.8%
Huawei Y8p +2%
83.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02s и Хуавей 8p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 HiSilicon Kirin 710F
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali-G51
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A02s
129
Huawei Y8p +151%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A02s
488
Huawei Y8p +175%
1344
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A02s
н/д
Huawei Y8p
134180
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A02s
96830
Huawei Y8p +73%
167338

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI One UI 3.1 Core EMUI 10.1
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:36 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A02s
16:29 ч.
Huawei Y8p
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A02s
16:03 ч.
Huawei Y8p
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A02s
34:05 ч.
Huawei Y8p
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A02s vs Huawei Y8p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A02s
80 дБ
Huawei Y8p
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.37 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y8p более удачной покупкой.

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