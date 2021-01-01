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Samsung Galaxy A02s против Nokia X10

Самсунг Галакси А02s
VS
Нокиа X10
Samsung Galaxy A02s
Nokia X10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 ноября 2020 года Samsung Galaxy A02s с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.67-дюймового Nokia X10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Комплектуется на 530 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4470 мАч
  • Весит на 55.8 граммов меньше
Причины выбрать Nokia X10
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 480
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (441 против 398 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A02s
vs
Nokia X10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 79.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.5% -
Время отклика 37 мс -
Контрастность 1095:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A02s
398 нит
Nokia X10 +11%
441 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 168.9 мм
Ширина 75.9 мм 79.7 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 164.2 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Голубой, Белоснежный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A02s +3%
81.8%
Nokia X10
79.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А02s и Нокиа X10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 Qualcomm Snapdragon 480
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 619
Частота GPU 720 МГц 825 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A02s
129
Nokia X10 +288%
500
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A02s
485
Nokia X10 +240%
1650
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A02s
96705
Nokia X10
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Core -
Размер системы из коробки 15 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4470 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (30% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 2:36 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A02s
16:29 ч.
Nokia X10
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A02s
16:03 ч.
Nokia X10
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A02s
34:05 ч.
Nokia X10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A02s vs Nokia X10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет -
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 15
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A02s
80 дБ
Nokia X10
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.4 Вт/кг 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.37 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia X10 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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