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Samsung Galaxy A03 Core против Huawei Honor 9C

Самсунг Галакси А03 Core
VS
Хуавей Хонор 9С
Samsung Galaxy A03 Core
Huawei Honor 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 Core с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Honor 9C
  • Показывает на 67% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710A
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 330 и 146 баллов
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03 Core
vs
Honor 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.39 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.4%
Максимальная яркость
Galaxy A03 Core
447 нит
Honor 9C
447 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 159.8 мм
Ширина 75.9 мм 76.1 мм
Толщина 9.1 мм 8.1 мм
Вес 211 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Голубой, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03 Core
81.8%
Honor 9C +1%
82.4%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03 Core и Хуавей Хонор 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A HiSilicon Kirin 710A
Макс. частота 1600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8322 Mali-G51
Частота GPU - 650 МГц
FLOPS - ~83.2 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03 Core
146
Honor 9C +126%
330
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03 Core
755
Honor 9C +85%
1395
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03 Core
114663
Honor 9C +67%
191884
CPU - 72705
GPU - 30026
Memory - 41642
UX - 49339
Total score 114663 191884
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI Core 3.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 8.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03 Core vs Huawei Honor 9C
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9C более удачной покупкой.

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