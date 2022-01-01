Samsung Galaxy A03 Core против Motorola G Pure
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 Core с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Motorola G Pure
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- На 21% выше максимальная яркость экрана (550 против 454 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|80.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|167.4 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.8 мм
|Вес
|211 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Unisoc SC9863A
|MediaTek Helio G25
|Макс. частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|28 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8322
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~41.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1800 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03 Core +1%
148
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03 Core +16%
766
661
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|8.8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Да
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:30 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.24 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.39 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola G Pure, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A03 Core.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1