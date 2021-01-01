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Samsung Galaxy A03 Core против A01 Core

Самсунг Галакси А03 Core
VS
Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A03 Core
Samsung Galaxy A01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 Core с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy A01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03 Core
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 1.2" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Тонкие рамки – на 7.3% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 15% выше плотность пикселей (311 vs 270 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Весит на 61 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03 Core
vs
Galaxy A01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 74.5%
Максимальная яркость
Galaxy A03 Core +5%
454 нит
Galaxy A01 Core
431 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 141.7 мм
Ширина 75.9 мм 67.5 мм
Толщина 9.1 мм 8.6 мм
Вес 211 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03 Core +10%
81.8%
Galaxy A01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03 Core и Самсунг Галакси А01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A MediaTek MT6739
Макс. частота 1600 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8322 PowerVR GE8100
Частота GPU - 500 МГц
FLOPS - ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти - 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03 Core +134%
115048
Galaxy A01 Core
49240
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Android Go Android Go
Размер системы из коробки 8.8 ГБ 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03 Core vs Samsung Galaxy A01 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.2 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.24 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.39 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03 Core более удачной покупкой.

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