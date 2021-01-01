Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 Core с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02, который имеет процессор Mediatek MT6739W и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.