Samsung Galaxy A03 против Huawei Honor 9C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Honor 9C
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 13% выше максимальная яркость экрана (452 против 401 нит)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 335 и 242 баллов
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
33
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
60
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
51
58
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
63
53
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
51
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.8%
|82.4%
Дизайн и корпус
|Высота
|164.2 мм
|159.8 мм
|Ширина
|75.9 мм
|76.1 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.1 мм
|Вес
|196 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Голубой, Полночный Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|HiSilicon Kirin 710A
|Макс. частота
|1600 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A73
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G51
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|-
|~83.2 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
242
Honor 9C +38%
335
Geekbench 5 (многоядерный)
910
Honor 9C +56%
1416
|CPU
|59385
|72705
|GPU
|26274
|30026
|Memory
|34858
|41642
|UX
|59038
|49339
|Total score
|180041
|194472
|PCMark 3.0 score
|6672
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI Core 3.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|13.5 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|-
|2:25 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (48 МП + 2 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2021 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2022 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A03, а если производительность и камера – то Huawei Honor 9C.
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