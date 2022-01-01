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Samsung Galaxy A03 против Oppo Realme C30

Самсунг Галакси А03
VS
Оппо Реалми С30
Samsung Galaxy A03
Oppo Realme C30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Oppo Realme C30, который имеет процессор Unisoc Tiger T612 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C30
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 350 и 304 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03
vs
Realme C30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96% -
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 45 мс -
Контрастность 1641:1 -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A03
420 нит
Realme C30
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.1 мм
Ширина 75.9 мм 75.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.5 мм
Вес 196 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Зеленый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03
81.8%
Realme C30
82.2%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03 и Оппо Реалми С30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Unisoc Tiger T612
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц 614 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03
304
Realme C30 +15%
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03
1049
Realme C30 +24%
1301
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03
180190
Realme C30
180666
CPU 59385 59874
GPU 26274 21805
Memory 34858 45664
UX 59038 52407
Total score 180190 180666
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 2 FPS -
Graphics score 403 -
PCMark 3.0 score 6694 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 Realme UI Go
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (20% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 3:35 ч. 2:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03 vs Oppo Realme C30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 27 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A03
81.9 дБ
Realme C30
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A03, а если дисплей и производительность – то Oppo Realme C30.

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