Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A03 vs Realme Narzo 50i – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A03 против Oppo Realme Narzo 50i

Самсунг Галакси А03
VS
Оппо Реалми Нарзо 50i
Samsung Galaxy A03
Oppo Realme Narzo 50i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 ноября 2021 года Samsung Galaxy A03 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Oppo Realme Narzo 50i, который имеет процессор Unisoc SC9863A и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 301 и 179 баллов
Причины выбрать Oppo Realme Narzo 50i
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03
vs
Realme Narzo 50i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 80.8%
Максимальная яркость
Galaxy A03
397 нит
Realme Narzo 50i
397 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 165.2 мм
Ширина 75.9 мм 76.4 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 196 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03 +1%
81.8%
Realme Narzo 50i
80.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03 и Оппо Реалми Нарзо 50i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 Unisoc SC9863A
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 PowerVR GE8322
Частота GPU 850 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03 +46%
178691
Realme Narzo 50i
122179
CPU 59385 40291
GPU 26274 16984
Memory 34858 27120
UX 59038 37983
Total score 178691 122179
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score 6672 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI One UI Core 3.1 Realme Go UI
Размер системы из коробки 13.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (20% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 3:35 ч. 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03 vs Oppo Realme Narzo 50i
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A03, а если производительность – то Oppo Realme Narzo 50i.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A03 против Galaxy A12
2. Samsung Galaxy A03 против Galaxy A03s
3. Samsung Galaxy A03 против Xiaomi Redmi 9A
4. Samsung Galaxy A03 против Galaxy A32
5. Samsung Galaxy A03 против A03 Core
6. Oppo Realme Narzo 50i против Samsung Galaxy M12
7. Oppo Realme Narzo 50i против Xiaomi Poco C3
8. Oppo Realme Narzo 50i против Realme C20
9. Oppo Realme Narzo 50i против Realme C21Y
10. Oppo Realme Narzo 50i против Xiaomi Redmi 10C

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры