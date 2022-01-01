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Samsung Galaxy A03s против Google Pixel 6a

Самсунг Галакси А03s
VS
Гугл Пиксель 6а
Samsung Galaxy A03s
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2021 года Samsung Galaxy A03s с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • На 21% лучшая автономность (39:16 vs 32:23 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 6.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 146% выше максимальная яркость экрана (870 против 354 нит)
  • На 59% выше плотность пикселей (429 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03s
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.9% 96.9%
ШИМ (PWM) 806 Гц 240 Гц
Время отклика 43 мс 3 мс
Контрастность 1126:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A03s
354 нит
Pixel 6a +146%
870 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 152.2 мм
Ширина 75.9 мм 71.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 196 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03s
81.8%
Pixel 6a +1%
83%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03s и Гугл Пиксель 6а в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Google Tensor
Макс. частота 2350 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 5 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G78 MP20
Частота GPU 680 МГц 848 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти - LPDDR5
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03s
179
Pixel 6a +480%
1039
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03s
886
Pixel 6a +224%
2869
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03s
120488
Pixel 6a +547%
779273
CPU 36930 229804
GPU 15632 299774
Memory 29149 114943
UX 38919 142121
Total score 120488 779273
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A03s
н/д
Pixel 6a
6058
Stability - 55%
Graphics test - 36 FPS
Graphics score - 6058
PCMark 3.0 score - 9691
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 4.1 Stock Android
Размер системы из коробки 13.2 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4410 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (15% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:38 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 15:57 ч. 11:03 ч.
Просмотр видео 14:23 ч. 16:44 ч.
Игры 06:16 ч. 06:15 ч.
Режим ожидания 124 ч. 91 ч.
Общая автономность
Galaxy A03s +21%
39:16 ч.
Pixel 6a
32:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03s vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A03s
н/д
Pixel 6a
140
Качество видео
Galaxy A03s
н/д
Pixel 6a
111
Итоговая оценка камеры
Galaxy A03s
н/д
Pixel 6a
130

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A03s
86.5 дБ
Pixel 6a +1%
87.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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