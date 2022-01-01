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Samsung Galaxy A03s против Motorola One 5G Ace

Самсунг Галакси А03s
VS
Моторола Мото One 5G Ace
Samsung Galaxy A03s
Motorola One 5G Ace

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2021 года Samsung Galaxy A03s с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.7-дюймового Motorola One 5G Ace, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Motorola One 5G Ace
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03s
vs
One 5G Ace

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT LTPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93.9% -
ШИМ (PWM) 806 Гц -
Время отклика 43 мс -
Контрастность 1126:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A03s
487 нит
One 5G Ace
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 166.1 мм
Ширина 75.9 мм 76.1 мм
Толщина 9.1 мм 9.9 мм
Вес 196 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Серебристый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03s
81.8%
One 5G Ace +5%
85.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03s и Моторола Мото One 5G Ace в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2350 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 12 нанометров 8 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 619
Частота GPU 680 МГц 825 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03s
179
One 5G Ace +260%
645
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03s
882
One 5G Ace +123%
1963
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03s
120409
One 5G Ace +210%
373702
CPU 36930 -
GPU 15632 -
Memory 29149 -
UX 38919 -
Total score 120409 373702
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI Core 3.1 -
Размер системы из коробки 13.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (15% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 3:38 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A03s
20:03 ч.
One 5G Ace
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A03s
15:52 ч.
One 5G Ace
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A03s
29:55 ч.
One 5G Ace
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03s vs Motorola One 5G Ace
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A03s
86.5 дБ
One 5G Ace
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (10 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola One 5G Ace более удачной покупкой.

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