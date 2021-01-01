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Samsung Galaxy A03s против Oppo A15s

Самсунг Галакси А03s
VS
Оппо Реалми А15s
Samsung Galaxy A03s
Oppo A15s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2021 года Samsung Galaxy A03s с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.52-дюймового Oppo A15s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Смартфон на 8 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo A15s
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (479 против 398 нит)
  • Весит на 19 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03s
vs
Oppo A15s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83%
Максимальная яркость
Galaxy A03s
398 нит
Oppo A15s +20%
479 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164 мм
Ширина 75.9 мм 75.4 мм
Толщина 9.1 мм 7.9 мм
Вес 196 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03s
81.8%
Oppo A15s +1%
83%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03s и Оппо Реалми А15s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2350 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03s
170
Oppo A15s +4%
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03s
963
Oppo A15s +4%
1003
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03s
119469
Oppo A15s +9%
129954
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI One UI Core 3.1 ColorOS 7.2
Размер системы из коробки 13.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:28 ч. 2:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A03s
20:03 ч.
Oppo A15s
н/д
Время просмотра видео
Galaxy A03s
15:52 ч.
Oppo A15s
н/д
Время разговора (3G)
Galaxy A03s
29:55 ч.
Oppo A15s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03s vs Oppo A15s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2021 года Декабрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2021 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A03s, а если производительность – то Oppo A15s.

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