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Samsung Galaxy A03s против Oppo Realme 5s

Самсунг Галакси А03s
VS
Оппо Реалми 5s
Samsung Galaxy A03s
Oppo Realme 5s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2021 года Samsung Galaxy A03s с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Oppo Realme 5s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Oppo Realme 5s
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (492 против 407 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 89% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 324 и 171 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03s
vs
Realme 5s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 82.7%
Максимальная яркость
Galaxy A03s
407 нит
Realme 5s +21%
492 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 164.4 мм
Ширина 75.9 мм 75.6 мм
Толщина 9.1 мм 9.3 мм
Вес 196 граммов 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IPX4
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03s
81.8%
Realme 5s +1%
82.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03s и Оппо Реалми 5s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2350 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1833 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03s
171
Realme 5s +89%
324
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03s
989
Realme 5s +42%
1407
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03s
121222
Realme 5s +60%
193920
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 6
Размер системы из коробки 13.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
Время полной зарядки - 2:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A03s
н/д
Realme 5s
21:22 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A03s
н/д
Realme 5s
19:55 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A03s
н/д
Realme 5s
46:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03s vs Oppo Realme 5s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC2375 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4208 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A03s
н/д
Realme 5s
89.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Ноябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Samsung Galaxy A03s, а если производительность, камера и коммуникации – то Oppo Realme 5s.

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