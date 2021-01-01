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Samsung Galaxy A03s против Oppo Realme X

Самсунг Галакси А03s
VS
Оппо Реалми Х
Samsung Galaxy A03s
Oppo Realme X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2021 года Samsung Galaxy A03s с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.53-дюймового Oppo Realme X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Комплектуется на 1235 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3765 мАч
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Oppo Realme X
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (449 против 407 нит)
  • AMOLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A03s
vs
Realme X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 85.72%
Особенности - - Always-On Display
Максимальная яркость
Galaxy A03s
407 нит
Realme X +10%
449 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.2 мм 161.2 мм
Ширина 75.9 мм 76 мм
Толщина 9.1 мм 8.6 мм
Вес 196 граммов 191 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A03s
81.8%
Realme X +5%
85.72%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А03s и Оппо Реалми Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 710
Макс. частота 2350 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 616
Частота GPU 680 МГц 650 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~384 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A03s
171
Realme X +129%
391
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A03s
989
Realme X +59%
1569
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A03s
121222
Realme X +114%
259252
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 3.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 13.2 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3765 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, VOOC 3.0 (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A03s
н/д
Realme X
12:27 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A03s
н/д
Realme X
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A03s
н/д
Realme X
28:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A03s vs Oppo Realme X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 7 15
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A03s
н/д
Realme X
80 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Август 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.36 Вт/кг 0.92 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Oppo Realme X, а если программное обеспечение, автономность, корпус и звук – то Samsung Galaxy A03s.

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