Samsung Galaxy A04 против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A04
- Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Смартфон на 3 года новее
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 5.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 21% выше плотность пикселей (326 vs 270 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
50
49
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
Производительность
Быстродействие приложений и системы
14
59
Игры
Возможности в 3D-гейминге
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71*
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|625 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|79%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|24.8 мс
|Контрастность
|-
|999:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|150.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|75.7 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.3 мм
|Вес
|192 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P35
|Apple A13 Bionic
|Макс. частота
|2300 МГц
|2650 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
|Размер транзистора
|12 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Apple A13 Bionic GPU
|Частота GPU
|680 МГц
|-
|FLOPS
|~54.4 Гфлопс
|~736 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
134
iPhone 11 +894%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
619
iPhone 11 +461%
3474
|CPU
|36370
|166661
|GPU
|17321
|256531
|Memory
|30222
|91027
|UX
|39078
|115651
|Total score
|121801
|625529
|Пиковая температура корпуса
|-
|43.6 °C
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|45 FPS
|Graphics score
|-
|7535
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
|Оболочка UI
|One UI Core 5.0
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3110 мАч
|Макс. мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:14 ч.
|1:45 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:39 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:16 ч.
|Игры
|-
|05:09 ч.
|Режим ожидания
|-
|121 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1960
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
129
Качество видео
109
Итоговая оценка камеры
119
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.
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