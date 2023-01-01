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Samsung Galaxy A04 против Apple iPhone 11

47 из 100
Samsung Galaxy A04
VS
64 из 100
Apple iPhone 11
Samsung Galaxy A04
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 36 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 3 года новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 5.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 21% выше плотность пикселей (326 vs 270 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A04
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 625 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 79%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
668 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 150.9 мм
Ширина 76.3 мм 75.7 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 192 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A04 +3%
81.3%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A04 и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~54.4 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04
134
iPhone 11 +894%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04
619
iPhone 11 +461%
3474
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A04
121801
iPhone 11 +414%
625529
CPU 36370 166661
GPU 17321 256531
Memory 30222 91027
UX 39078 115651
Total score 121801 625529
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
7535
Пиковая температура корпуса - 43.6 °C
Stability - 72%
Graphics test - 45 FPS
Graphics score - 7535
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6, 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI One UI Core 5.0 -

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:14 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:39 ч.
Просмотр видео - 15:16 ч.
Игры - 05:09 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A04 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A04
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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