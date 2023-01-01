Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.56-дюймового Oppo A17, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.