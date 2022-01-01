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Samsung Galaxy A04 против Galaxy A02s

Самсунг Галакси А04
VS
Самсунг Галакси А02s
Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A02s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 450

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A04
vs
Galaxy A02s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.5%
Время отклика - 37 мс
Контрастность - 1095:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A04
н/д
Galaxy A02s
455 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 164.2 мм
Ширина 76.3 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Медный Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A04
81.3%
Galaxy A02s +1%
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А04 и Самсунг Галакси А02s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8322 Adreno 506
Частота GPU - 720 МГц
FLOPS - ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04 +3%
134
Galaxy A02s
130
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04 +25%
614
Galaxy A02s
493
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A04
н/д
Galaxy A02s
100122
CPU - 29716
GPU - 14228
Memory - 28702
UX - 28409
Total score - 100122
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки - 2:36 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:46 ч.
Просмотр видео - 14:37 ч.
Игры - 06:05 ч.
Режим ожидания - 131 ч.
Общая автономность
Galaxy A04
н/д
Galaxy A02s
38:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A04 vs Samsung Galaxy A02s
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A04
н/д
Galaxy A02s
80 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.37 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A04 более удачной покупкой.

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