Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.