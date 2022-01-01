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Samsung Galaxy A04 против Galaxy A03

Самсунг Галакси А04
VS
Самсунг Галакси А03
Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A03

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2022 года Samsung Galaxy A04 с экраном 6.5" и чипом Unisoc SC9863A, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A03
  • Более энергоэффективный CPU – Unisoc T606
  • В 2.3 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 306 и 136 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A04
vs
Galaxy A03

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 45 мс
Контрастность - 1641:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A04
н/д
Galaxy A03
423 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 164.2 мм
Ширина 76.3 мм 75.9 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 192 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый, Медный Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A04
81.3%
Galaxy A03 +1%
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А04 и Самсунг Галакси А03 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9863A Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A55		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 28 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8322 Mali-G57 MP1
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04
136
Galaxy A03 +125%
306
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04
624
Galaxy A03 +68%
1047
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A04
н/д
Galaxy A03
180549
CPU - 59385
GPU - 26274
Memory - 34858
UX - 59038
Total score - 180549
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 403
PCMark 3.0 score - 6680
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI One UI Core 4.1 One UI Core 4.1
Размер системы из коробки - 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (20% за 40 минут)
Время полной зарядки - 3:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A04 vs Samsung Galaxy A03
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (48 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 2560 x 1960
Апертура f/2.2 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A04
н/д
Galaxy A03
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A03, а если производительность – то Samsung Galaxy A04.

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