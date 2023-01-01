Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 октября 2022 года Samsung Galaxy A04e с экраном 6.5" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.52-дюймового Nokia C300, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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