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Samsung Galaxy A04s против Google Pixel 6a

50 из 100
Samsung Galaxy A04s
VS
68 из 100
Google Pixel 6a
Samsung Galaxy A04s
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2022 года Samsung Galaxy A04s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 8% лучшая автономность (34:44 vs 32:11 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 590 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4410 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 5.2 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 125% выше максимальная яркость экрана (882 против 392 нит)
  • На 59% выше плотность пикселей (429 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A04s
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT OLED
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 83%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 96.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 20 мс 3 мс
Контрастность 1291:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A04s
392 нит
Pixel 6a +125%
882 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 152.2 мм
Ширина 76.7 мм 71.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 195 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Оранжевый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A04s
80.7%
Pixel 6a +3%
83%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A04s и Google Pixel 6a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Google Tensor
Макс. частота 2000 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G78 MP20
Частота GPU 820 МГц 848 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04s
185
Pixel 6a +468%
1050
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04s
1105
Pixel 6a +161%
2884
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A04s
149836
Pixel 6a +415%
771798
CPU 43206 208269
GPU 25138 305908
Memory 38540 110039
UX 42933 144068
Total score 149836 771798
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A04s
508
Pixel 6a +1123%
6213
Пиковая температура корпуса 41.9 °C 41.4 °C
Stability 97% 56%
Graphics test 3 FPS 37 FPS
Graphics score 508 6213
Web score 5450 6134
Video editing 5872 5747
Photo editing 8319 17831
Data manipulation 4084 9346
Writing score 5611 15452
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI Core 5.1 Stock Android
Размер системы из коробки 12 ГБ 14.3 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4410 мАч
Макс. мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:14 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:34 ч. 10:54 ч.
Просмотр видео 13:10 ч. 16:44 ч.
Игры 06:35 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 120 ч. 91 ч.
Общая автономность
Galaxy A04s +8%
34:44 ч.
Pixel 6a
32:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A04s vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Galaxy A04s
н/д
Pixel 6a
133
Качество видео
Galaxy A04s
н/д
Pixel 6a
126
Итоговая оценка камеры
Galaxy A04s
н/д
Pixel 6a
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A04s
78.4 дБ
Pixel 6a +11%
87.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Август 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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