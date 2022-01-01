Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A04s vs Realme C35 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A04s против Oppo Realme C35

Самсунг Галакси А04s
VS
Оппо Реалми C35
Samsung Galaxy A04s
Oppo Realme C35

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2022 года Samsung Galaxy A04s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.6-дюймового Oppo Realme C35, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A04s
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Oppo Realme C35
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (554 против 388 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 364 и 182 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A04s
vs
Realme C35

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.1% 96%
ШИМ (PWM) Не обнаружено -
Время отклика 20 мс 37 мс
Контрастность 1291:1 975:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A04s
388 нит
Realme C35 +43%
554 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.7 мм 164.4 мм
Ширина 76.7 мм 75.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.1 мм
Вес 195 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый, Медный Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A04s
80.7%
Realme C35 +4%
84%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А04s и Оппо Реалми C35 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 850 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP1 Mali-G57 MP1
Частота GPU 820 МГц 750 МГц
FLOPS ~126 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A04s
182
Realme C35 +100%
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A04s
1097
Realme C35 +26%
1383
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A04s
149371
Realme C35 +50%
224327
CPU 43206 71236
GPU 25138 24887
Memory 38540 64760
UX 42933 64509
Total score 149371 224327
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A04s +8%
502
Realme C35
463
PCMark 3.0 score 5734 7948
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI One UI Core 4.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:14 ч. 2:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:34 ч. -
Просмотр видео 13:10 ч. -
Игры 06:35 ч. -
Режим ожидания 120 ч. -
Общая автономность
Galaxy A04s
34:44 ч.
Realme C35
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A04s vs Oppo Realme C35
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 0.3 МП
- Апертура: f/2.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1960 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A04s
78.4 дБ
Realme C35 +9%
85.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Август 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.23 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Oppo Realme C35, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Samsung Galaxy A04s.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A12 vs Galaxy A04s
2. Samsung Galaxy A03 vs Galaxy A04s
3. Xiaomi Redmi 10 2022 vs Samsung Galaxy A04s
4. Samsung Galaxy A04e vs Galaxy A04s
5. Oppo Realme C25s vs Realme C35
6. Xiaomi Redmi 10C vs Oppo Realme C35
7. Oppo Realme C31 vs Realme C35
8. Oppo Realme C33 vs Realme C35

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры