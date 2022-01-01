Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 августа 2022 года Samsung Galaxy A04s с экраном 6.5" и чипом Exynos 850, против 6.6-дюймового Oppo Realme C35, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.