Samsung Galaxy A05 против Honor X7a
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.75-дюймового Honor X7a, который имеет процессор MediaTek Helio G37 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 416 и 192 баллов
Причины выбрать Honor X7a
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
43
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
64
Производительность
Быстродействие приложений и системы
38
32
Игры
Возможности в 3D-гейминге
18
10
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75*
80*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
68
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|TFT LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.75 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|262 точек на дюйм
|260 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|85.4%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.7%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|25 мс
|Контрастность
|-
|2254:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.8 мм
|167.5 мм
|Ширина
|78.2 мм
|76.9 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|195 граммов
|196 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G85
|MediaTek Helio G37
|Макс. частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|PowerVR GE8320
|GPU-ядер
|48
|32
|Частота GPU
|1000 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~96 Гфлопс
|~43.5 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A05 +117%
416
192
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A05 +64%
1376
841
|CPU
|87895
|60683
|GPU
|48830
|15786
|Memory
|64492
|47624
|UX
|67800
|49491
|Total score
|266453
|172792
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|One UI 5.1 Core
|Magic UI 6.1
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (80% за 80 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:55 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 22 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor X7a более удачной покупкой.
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