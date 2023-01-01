Samsung Galaxy A05 против Motorola Moto G14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G14, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Причины выбрать Motorola Moto G14
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- На 55% выше плотность пикселей (405 vs 262 PPI)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 18 граммов меньше
- На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 451 и 416 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
43
60
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
56
Производительность
Быстродействие приложений и системы
38
48*
Игры
Возможности в 3D-гейминге
18
44*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75*
71*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
67
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|262 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
|85.6%
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|31 мс
|Контрастность
|-
|1080:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.8 мм
|161.46 мм
|Ширина
|78.2 мм
|73.82 мм
|Толщина
|8.8 мм
|7.99 мм
|Вес
|195 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G85
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Mali-G57 MP1
|GPU-ядер
|48
|64
|Частота GPU
|1000 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~96 Гфлопс
|~96 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
416
Moto G14 +8%
451
Geekbench 6 (многоядерный)
1376
Moto G14 +14%
1570
|CPU
|87895
|-
|GPU
|48830
|-
|Memory
|64492
|-
|UX
|67800
|-
|Total score
|266453
|-
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1 Core
|My UX
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4096 x 2048
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G14 более удачной покупкой.
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