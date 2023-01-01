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Samsung Galaxy A05 против Motorola Moto G14

51 из 100
Samsung Galaxy A05
VS
60 из 100
Motorola Moto G14
Samsung Galaxy A05
Motorola Moto G14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 сентября 2023 года Samsung Galaxy A05 с экраном 6.7" и чипом Mediatek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G14, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A05
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Поддерживает более мощную зарядку (25W vs 15W)
Причины выбрать Motorola Moto G14
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • На 55% выше плотность пикселей (405 vs 262 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 18 граммов меньше
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 451 и 416 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A05
vs
Moto G14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 6.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 262 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1% 85.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31 мс
Контрастность - 1080:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A05
н/д
Moto G14
475 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 168.8 мм 161.46 мм
Ширина 78.2 мм 73.82 мм
Толщина 8.8 мм 7.99 мм
Вес 195 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A05
82.1%
Moto G14 +4%
85.6%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A05 и Motorola Moto G14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85 Unisoc Tiger T616
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
GPU-ядер 48 64
Частота GPU 1000 МГц 750 МГц
FLOPS ~96 Гфлопс ~96 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Galaxy A05
416
Moto G14 +8%
451
Geekbench 6 (многоядерный)
Galaxy A05
1376
Moto G14 +14%
1570
AnTuTu Benchmark 10
Galaxy A05
266453
Moto G14
н/д
CPU 87895 -
GPU 48830 -
Memory 64492 -
UX 67800 -
Total score 266453 -
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Core My UX
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A05 vs Motorola Moto G14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 4096 x 2048
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A05
н/д
Moto G14
81.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Август 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G14 более удачной покупкой.

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