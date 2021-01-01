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Samsung Galaxy A10 против ASUS ZenFone 3 Max

Самсунг Галакси А10
VS
Асус Зенфон 3 Макс
Samsung Galaxy A10
ASUS ZenFone 3 Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.2-дюймового ASUS ZenFone 3 Max, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 13.73% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 7
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать ASUS ZenFone 3 Max
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3400 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (471 против 422 нит)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
ZenFone 3 Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 67.87%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц Не обнаружено
Время отклика 22 мс 52 мс
Контрастность 2050:1 957:1
Максимальная яркость
Galaxy A10
422 нит
ZenFone 3 Max +12%
471 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 149.5 мм
Ширина 75.6 мм 73.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.5 мм
Вес 168 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +20%
81.6%
ZenFone 3 Max
67.87%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Асус Зенфон 3 Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek MT6737
Макс. частота 1600 МГц 1250 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-T720 MP2
Частота GPU 850 МГц 550 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 32 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10 +130%
84093
ZenFone 3 Max
36616
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
106933
ZenFone 3 Max
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.0)
Оболочка UI One UI 2.0 ZenUI 3
Размер системы из коробки 9 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs ASUS ZenFone 3 Max
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
86.1 дБ
ZenFone 3 Max +2%
88 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Июль 2016 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.302 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Кабель OTG
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

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