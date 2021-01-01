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Samsung Galaxy A10 против ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL

Самсунг Галакси А10
VS
Асус Зенфон Макс Про (М1)
Samsung Galaxy A10
ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.99-дюймового ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL , который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 49% выше плотность пикселей (404 vs 271 PPI)
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 404 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 76.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10
422 нит
Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL +5%
442 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 159 мм
Ширина 75.6 мм 76 мм
Толщина 7.9 мм 8.4 мм
Вес 168 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Асус Зенфон Макс Про (М1) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 1600 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 509
Частота GPU 850 МГц 720 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 Stock Android
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, OPP, MAP, HSP, HFP, HDP, GAP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.378 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.464 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- MaxBox
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем ASUS Zenfone Max Pro (M1) ZB602KL более удачной покупкой.

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