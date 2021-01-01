Samsung Galaxy A10 против Huawei Honor 8 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.2-дюймового Huawei Honor 8 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 655 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- На 1" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Тонкие рамки – на 11.95% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
Причины выбрать Huawei Honor 8 Lite
- На 56% выше плотность пикселей (424 vs 271 PPI)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 21 грамм меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
24
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55
50
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
38
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
49
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
41
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|5.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1080 x 1920 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|424 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|69.65%
|Цветовой охват sRGB
|90%
|-
|ШИМ (PWM)
|77 Гц
|-
|Время отклика
|22 мс
|-
|Контрастность
|2050:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|147.2 мм
|Ширина
|75.6 мм
|72.9 мм
|Толщина
|7.9 мм
|7.6 мм
|Вес
|168 граммов
|147 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Белый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|HiSilicon Kirin 655
|Макс. частота
|1600 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.12 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|850 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|~40 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
238
Geekbench 5 (многоядерный)
848
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10 +48%
84093
56892
AnTuTu Benchmark 8
106933
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (480p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|27 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.1
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.321 Вт/кг
|0.36 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|0.93 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3