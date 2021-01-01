Samsung Galaxy A10 против Huawei Honor 8 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6-дюймового Huawei Honor 8 Pro, который имеет процессор Huawei HiSilicon KIRIN 960 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Тонкие рамки – на 7.75% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
- Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
- На 90% выше плотность пикселей (515 vs 271 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 32% выше максимальная яркость экрана (556 против 422 нит)
- Стабилизация изображения
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
68
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
53
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|16:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|515 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|73.85%
|Цветовой охват sRGB
|90%
|-
|ШИМ (PWM)
|77 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|22 мс
|38.4 мс
|Контрастность
|2050:1
|1803:1
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|157 мм
|Ширина
|75.6 мм
|77.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|6.97 мм
|Вес
|168 граммов
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Huawei HiSilicon KIRIN 960
|Макс. частота
|1600 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G71 MP8
|Частота GPU
|850 МГц
|1037 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|~282 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 128 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
238
Geekbench 5 (многоядерный)
848
AnTuTu Benchmark 7
84093
Honor 8 Pro +52%
128240
AnTuTu Benchmark 8
106933
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|11.3 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3500 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (35% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|1:30 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:39 ч.
Время просмотра видео
10:22 ч.
Время разговора (3G)
25:54 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Монохромный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|4
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.321 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8 Pro более удачной покупкой.
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