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Samsung Galaxy A10 против Huawei Honor 8 Pro

Самсунг Галакси А10
VS
Хуавей Хонор 8 Про
Samsung Galaxy A10
Huawei Honor 8 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6-дюймового Huawei Honor 8 Pro, который имеет процессор Huawei HiSilicon KIRIN 960 и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 7.75% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Honor 8 Pro
  • Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 2 ГБ
  • На 90% выше плотность пикселей (515 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 32% выше максимальная яркость экрана (556 против 422 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Honor 8 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 16:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 73.85%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц Не обнаружено
Время отклика 22 мс 38.4 мс
Контрастность 2050:1 1803:1
Максимальная яркость
Galaxy A10
422 нит
Honor 8 Pro +32%
556 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 157 мм
Ширина 75.6 мм 77.5 мм
Толщина 7.9 мм 6.97 мм
Вес 168 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +10%
81.6%
Honor 8 Pro
73.85%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Хуавей Хонор 8 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Huawei HiSilicon KIRIN 960
Макс. частота 1600 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-G71 MP8
Частота GPU 850 МГц 1037 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~282 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10
84093
Honor 8 Pro +52%
128240
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
106933
Honor 8 Pro
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ 11.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A10
н/д
Honor 8 Pro
10:39 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A10
н/д
Honor 8 Pro
10:22 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A10
н/д
Honor 8 Pro
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Huawei Honor 8 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Монохромный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10 +4%
86.1 дБ
Honor 8 Pro
82.4 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 8 Pro более удачной покупкой.

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