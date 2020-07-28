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Samsung Galaxy A10 против Huawei Honor 9 Lite

Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 0.55" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 5.48% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • На 58% выше плотность пикселей (427 vs 271 PPI)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Весит на 19 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Huawei Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 76.12%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10
н/д
Honor 9 Lite
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.6 мм 151 мм
Ширина 75.6 мм 71.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.6 мм
Вес 168 граммов 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +7%
81.6%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 850 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
97873
Honor 9 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2019 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A10, а если дисплей и камера – то Huawei Honor 9 Lite.

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5 (45.5%)
6 (54.5%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Nick 28 июля 2020 17:03
У меня они оба, в целом оба хороши!
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