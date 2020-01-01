Samsung Galaxy A10 против Huawei Honor 9C
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- Более современная версия Bluetooth (v5)
Причины выбрать Huawei Honor 9C
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 44% выше плотность пикселей (391 vs 271 PPI)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
55
68
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
57
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
52
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Huawei Honor 9C
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.39 дюймов
|Разрешение
|720 x 1520 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|271 точек на дюйм
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|82.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|155.6 мм
|159.8 мм
|Ширина
|75.6 мм
|76.1 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|168 граммов
|176 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Голубой, Полночный Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|HiSilicon Kirin 710A
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Mali-G51 MP4
|GPU-ядер
|2
|4
|Частота GPU
|850 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
242
Honor 9C +39%
336
Geekbench 5 (многоядерный)
856
Honor 9C +65%
1413
AnTuTu Benchmark 8
97873
Honor 9C +63%
159165
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|9 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|5 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:25 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|3 (48 МП + 8 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3"
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.321 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.09 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания (10 Вт)
- Скрепка для извлеченя SIM
- Руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Honor 9C более удачной покупкой.
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