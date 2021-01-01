Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A10 vs Y5 Prime (2018) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A10 против Huawei Y5 Prime (2018)

Самсунг Галакси А10
VS
Хуавей У5 Прайм (2018)
Samsung Galaxy A10
Huawei Y5 Prime (2018)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.45-дюймового Huawei Y5 Prime (2018), который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 0.75" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 8.1
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3020 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Тонкие рамки – на 7.56% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Y5 Prime (2018)
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Y5 Prime (2018)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 74.04%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10
422 нит
Y5 Prime (2018)
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 146.5 мм
Ширина 75.6 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 168 граммов 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +10%
81.6%
Y5 Prime (2018)
74.04%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Хуавей У5 Прайм (2018) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek MT6739
Макс. частота 1600 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8100
Частота GPU 850 МГц 570 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10 +103%
84093
Y5 Prime (2018)
41340
AnTuTu Benchmark 8
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.1
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 8
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Huawei Y5 Prime (2018)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
86.1 дБ
Y5 Prime (2018)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.01 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A10 против Galaxy S10
2. Galaxy A10 против Galaxy A50
3. Galaxy A10 против Galaxy A31
4. Galaxy A10 против Redmi 7
5. Galaxy A10 против Redmi Note 8
6. Y5 Prime (2018) против Redmi 8A
7. Y5 Prime (2018) против Galaxy A01
8. Y5 Prime (2018) против Y5 (2019)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях