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Samsung Galaxy A10 против Huawei Y6 Pro (2019)

Самсунг Галакси А10
VS
Хуавей У6 Про (2019)
Samsung Galaxy A10
Huawei Y6 Pro (2019)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.09-дюймового Huawei Y6 Pro (2019), который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3020 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Huawei Y6 Pro (2019)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio A22
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Y6 Pro (2019)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10 +7%
422 нит
Y6 Pro (2019)
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 156.2 мм
Ширина 75.6 мм 73.5 мм
Толщина 7.9 мм 8 мм
Вес 168 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Золотой, Кожаная спинка
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +3%
81.6%
Y6 Pro (2019)
79.52%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Хуавей У6 Про (2019) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio A22
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 660 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~42.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10 +50%
84093
Y6 Pro (2019)
55884
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
106933
Y6 Pro (2019)
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 EMUI 9
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 3:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Huawei Y6 Pro (2019)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
86.1 дБ
Y6 Pro (2019)
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A10, а если камера и корпус – то Huawei Y6 Pro (2019).

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