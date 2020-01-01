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Samsung Galaxy A10 против Nokia 2.3

Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10
VS
Нокиа 2.3
Nokia 2.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 49% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (242 и 162 баллов)
  • Весит на 15 граммов меньше
Причины выбрать Nokia 2.3
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Nokia 2.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10
н/д
Nokia 2.3
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.6 мм 157.7 мм
Ширина 75.6 мм 75.4 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 168 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +1%
81.6%
Nokia 2.3
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Нокиа 2.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio A22
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8300
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 850 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10 +49%
242
Nokia 2.3
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10 +58%
856
Nokia 2.3
543
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10 +36%
97873
Nokia 2.3
71827

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея и камера - выбирайте Nokia 2.3, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A10.

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