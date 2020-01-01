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Samsung Galaxy A10 против Nokia 3.1

Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10
VS
Нокиа 3.1
Nokia 3.1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.2-дюймового Nokia 3.1, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 11.87% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 410 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2990 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Nokia 3.1
  • На 14% выше плотность пикселей (310 vs 271 PPI)
  • Весит на 29.7 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Nokia 3.1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 310 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 69.73%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
429 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.6 мм 146.2 мм
Ширина 75.6 мм 68.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.7 мм
Вес 168 граммов 138.3 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +17%
81.6%
Nokia 3.1
69.73%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Нокиа 3.1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek MT6750
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1600 МГц 1500 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Mali-T860 MP2
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 850 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 640 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10
242
Nokia 3.1
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10
856
Nokia 3.1
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
97873
Nokia 3.1
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 2.0 Android One
Размер системы из коробки 9 ГБ 7.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2990 мАч
Мощность зарядки 5 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
9:11 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
10:03 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
9:58 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Nokia 3.1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Музыка
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
70 дБ
Звонок
Galaxy A10
н/д
Nokia 3.1
78 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Май 2018 года
Дата начала продаж Март 2019 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

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