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Samsung Galaxy A10 против Nokia C2

Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10
VS
Нокиа С2
Nokia C2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.7-дюймового Nokia C2, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2800 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Nokia C2
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Nokia C2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 71.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10
430 нит
Nokia C2
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 154.8 мм
Ширина 75.6 мм 75.6 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 168 граммов 161 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10 +14%
81.6%
Nokia C2
71.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Нокиа С2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 1600 МГц 1300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) -
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 -
Размер транзистора 14 нанометров -
Графика Mali-G71 MP2 -
Частота GPU 850 МГц -
FLOPS ~64 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 64 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10
237
Nokia C2
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10
849
Nokia C2
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
95556
Nokia C2
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI One UI 2.0 Android Go
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 2800 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Nokia C2
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 2592 x 1944
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
85.2 дБ
Nokia C2
н/д

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.

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