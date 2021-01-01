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Samsung Galaxy A10 против Nokia G20

Самсунг Галакси А10
VS
Нокиа G20
Samsung Galaxy A10
Nokia G20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.52-дюймового Nokia G20, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 235 и 175 баллов
  • Весит на 29 граммов меньше
Причины выбрать Nokia G20
  • Комплектуется на 1650 мАч более емким аккумулятором – 5050 против 3400 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10
vs
Nokia G20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.52 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 81.9%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 90% -
ШИМ (PWM) 77 Гц -
Время отклика 22 мс -
Контрастность 2050:1 -
Максимальная яркость
Galaxy A10
423 нит
Nokia G20
н/д
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 164.9 мм
Ширина 75.6 мм 76 мм
Толщина 7.9 мм 9.2 мм
Вес 168 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Грозовое небо, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10
81.6%
Nokia G20
81.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Нокиа G20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio G35
Макс. частота 1600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 850 МГц 680 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10 +34%
235
Nokia G20
175
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10
838
Nokia G20 +18%
986
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10
84597
Nokia G20
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
107102
Nokia G20
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI One UI 2.0 -
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5050 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Nokia G20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10
86.1 дБ
Nokia G20
н/д

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Март 2019 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Nokia G20 более удачной покупкой.

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