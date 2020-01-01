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Samsung Galaxy A10 против Oppo Realme 3 Pro

Самсунг Галакси А10
Samsung Galaxy A10
VS
Оппо Реалми 3 Про
Oppo Realme 3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 февраля 2019 года Samsung Galaxy A10 с экраном 6.2" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 271 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 20 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 4045 против 3400 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10 и Oppo Realme 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 83.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 155.6 мм 156.8 мм
Ширина 75.6 мм 74.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 168 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10
81.6%
Realme 3 Pro +3%
83.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10 и Оппо Реалми 3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 616
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 850 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10
242
Realme 3 Pro +64%
398
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10
856
Realme 3 Pro +81%
1548
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10
97873
Realme 3 Pro +102%
197390

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 2.0 ColorOS 7
Размер системы из коробки 9 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4045 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
30:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10 vs Oppo Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
67 дБ
Музыка
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
73 дБ
Звонок
Galaxy A10
н/д
Realme 3 Pro
90 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.321 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.09 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme 3 Pro более удачной покупкой.

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