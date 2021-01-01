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Samsung Galaxy A10e против LG G6

Самсунг Галакси А10е
VS
Лджи Джи 6
Samsung Galaxy A10e
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 92% выше плотность пикселей (565 vs 295 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 25% выше максимальная яркость экрана (554 против 442 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10e
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.83 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 78.57%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - 2410 Гц
Время отклика - 31.4 мс
Контрастность - 2809:1
Максимальная яркость
Galaxy A10e
442 нит
LG G6 +25%
554 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 148.9 мм
Ширина 69.6 мм 71.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 141 грамм 163 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e +4%
81.4%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 1600 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (2 + 2)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 530
Частота GPU 770 МГц 653 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10e
232
LG G6 +18%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e +26%
838
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10e
86044
LG G6 +67%
143388
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10e
96170
LG G6 +34%
128596
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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI One UI 1.0 LG UX 6
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки - 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Galaxy A10e
н/д
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
Galaxy A10e
н/д
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
Galaxy A10e
н/д
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs LG G6
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 18 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10e
н/д
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Флагман
Дата выхода Июль 2019 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG G6 более удачной покупкой.

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6. LG G6 или Apple iPhone X
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