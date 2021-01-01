Samsung Galaxy A10e против LG G6
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 2 года и 5 месяцев новее
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать LG G6
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 92% выше плотность пикселей (565 vs 295 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 25% выше максимальная яркость экрана (554 против 442 нит)
- Стабилизация изображения
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
54
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
24
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55
69
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
71
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
48
54
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.83 дюймов
|5.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|1440 x 2880 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|565 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|78.57%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|ШИМ (PWM)
|-
|2410 Гц
|Время отклика
|-
|31.4 мс
|Контрастность
|-
|2809:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|148.9 мм
|Ширина
|69.6 мм
|71.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|141 грамм
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Металл
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Qualcomm Snapdragon 821
|Макс. частота
|1600 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|4 (2 + 2)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|- 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|Adreno 530
|Частота GPU
|770 МГц
|653 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|~519 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 2048 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
232
LG G6 +18%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e +26%
838
663
AnTuTu Benchmark 7
86044
LG G6 +67%
143388
AnTuTu Benchmark 8
96170
LG G6 +34%
128596
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|LG UX 6
|Размер системы из коробки
|-
|10 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|3300 мАч
|Мощность зарядки
|-
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, WPC/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:45 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:31 ч.
Время просмотра видео
10:27 ч.
Время разговора (3G)
22:30 ч.
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4160 x 3120
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|125°
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (13 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Особенности
|-
|- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото LG G6 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|18 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|-
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Февраль 2017 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Апрель 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.14 Вт/кг
|0.393 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.77 Вт/кг
|1.12 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG G6 более удачной покупкой.
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