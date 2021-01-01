Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy A10e vs LG K40 – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy A10e против LG K40

Самсунг Галакси А10е
VS
Лджи К40
Samsung Galaxy A10e
LG K40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.7-дюймового LG K40, который имеет процессор Mediatek MT6762 Helio P22 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать LG K40
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более энергоэффективный CPU – Mediatek MT6762 Helio P22
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10e
vs
LG K40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.83 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 76.46%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.2%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 35 мс
Контрастность - 1484:1
Максимальная яркость
Galaxy A10e
442 нит
LG K40 +5%
462 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 153 мм
Ширина 69.6 мм 71.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 141 грамм 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e +6%
81.4%
LG K40
76.46%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Лджи К40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Mediatek MT6762 Helio P22
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10e
232
LG K40
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e
838
LG K40
н/д
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy A10e +12%
86044
LG K40
76723
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10e +9%
96170
LG K40
87864
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 9.0
Оболочка UI One UI 1.0 LG UX 7
Размер системы из коробки - 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs LG K40
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (16 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10e
н/д
LG K40
81.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг 0.518 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.579 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10e более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy A10 против Galaxy A10e
2. Galaxy A20e против Galaxy A10e
3. Galaxy M11 против Galaxy A10e
4. Galaxy A01 против Galaxy A10e
5. Galaxy A20 против LG K40

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях