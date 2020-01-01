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Samsung Galaxy A10e против Nokia 1.3

Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A10e
VS
Нокиа 1.3
Nokia 1.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.71-дюймового Nokia 1.3, который имеет процессор Qualcomm 215 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (454 против 404 нит)
Причины выбрать Nokia 1.3
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10e и Nokia 1.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.83 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 77.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10e +12%
454 нит
Nokia 1.3
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.3 мм 147.3 мм
Ширина 69.6 мм 71.2 мм
Толщина 8.4 мм 9.4 мм
Вес 141 грамм 155 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Серый, Бирюзовый, Песочный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e +5%
81.4%
Nokia 1.3
77.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Нокиа 1.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 Qualcomm 215
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 1300 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 Adreno 308
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 770 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 64 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10e +77%
98190
Nokia 1.3
55629

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI One UI 1.0 -
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:05 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs Nokia 1.3
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2048 x 1536
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A10e, а если программное обеспечение – то Nokia 1.3.

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