Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.