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Samsung Galaxy A10e против Nokia 2.3

Самсунг Галакси А10е
Samsung Galaxy A10e
VS
Нокиа 2.3
Nokia 2.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.2-дюймового Nokia 2.3, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Современный порт USB Type-C
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (234 и 162 баллов)
  • Весит на 42 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
Причины выбрать Nokia 2.3
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более энергоэффективный CPU
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10e и Nokia 2.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT IPS LCD
Размер 5.83 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 80.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Galaxy A10e
454 нит
Nokia 2.3
454 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 147.3 мм 157.7 мм
Ширина 69.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 141 грамм 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Бирюзовый, Песочный, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e +1%
81.4%
Nokia 2.3
80.7%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Нокиа 2.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio A22
Архитектура 2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8300
GPU-ядер 2 1
Частота GPU 770 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10e +44%
234
Nokia 2.3
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e +57%
853
Nokia 2.3
543
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10e +37%
98190
Nokia 2.3
71827

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI One UI 1.0 Android One
Размер системы из коробки - 12.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки - 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs Nokia 2.3
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 4 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2019 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Samsung Galaxy A10e, а если программное обеспечение, батарея и камера – то Nokia 2.3.

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