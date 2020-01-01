Samsung Galaxy A10e против Nokia C1
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.45-дюймового Nokia C1, который имеет процессор Unisoc и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 2500 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.38" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
- На 15% выше максимальная яркость экрана (454 против 394 нит)
- На 50% выше плотность пикселей (295 vs 197 PPI)
- Тонкие рамки – на 8.7% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
23
17
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
46
43
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
50
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A10e и Nokia C1
Экран
|Тип
|PLS TFT
|IPS LCD
|Размер
|5.83 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|480 x 960 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|197 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|72.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|147.6 мм
|Ширина
|69.6 мм
|71.4 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.7 мм
|Вес
|141 грамм
|155 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Unisoc
|Архитектура
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 1.3 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|1600 МГц
|1300 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|-
|GPU-ядер
|2
|-
|Частота GPU
|770 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|1 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|16 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 64 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
234
Geekbench 5 (многоядерный)
853
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A10e +138%
98190
41282
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|6.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|2500 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|2592 x 1944
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|1 (5 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2048 x 1536
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|32 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Январь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.14 Вт/кг
|0.4 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.77 Вт/кг
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
| - Датчик приближения
- Акселерометр
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10e более удачной покупкой.
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