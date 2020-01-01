Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.45-дюймового Nokia C1, который имеет процессор Unisoc и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.