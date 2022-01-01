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Samsung Galaxy A10e против A01 Core

Самсунг Галакси А10е
VS
Самсунг Галакси А01 Core
Samsung Galaxy A10e
Samsung Galaxy A01 Core

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 5.3-дюймового Samsung Galaxy A01 Core, который имеет процессор MediaTek MT6739 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 3400 против 3000 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 2 ГБ против 1 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
Причины выбрать Samsung Galaxy A01 Core
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10e
vs
Galaxy A01 Core

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 5.83 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1480 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 311 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 74.5%
Максимальная яркость
Galaxy A10e +4%
449 нит
Galaxy A01 Core
430 нит

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 141.7 мм
Ширина 69.6 мм 67.5 мм
Толщина 8.4 мм 8.6 мм
Вес 141 грамм 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e +9%
81.4%
Galaxy A01 Core
74.5%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Самсунг Галакси А01 Core в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek MT6739
Макс. частота 1600 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 PowerVR GE8100
Частота GPU 770 МГц 500 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 1 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 800 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A10e +123%
108333
Galaxy A01 Core
48633
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 10
Оболочка UI One UI 1.0 Android Go
Размер системы из коробки - 5.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs Samsung Galaxy A01 Core
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Август 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг 0.64 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.18 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy A10e, а если дисплей – то Samsung Galaxy A01 Core.

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