Samsung Galaxy A10e против Galaxy A02
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02, который имеет процессор Mediatek MT6739W и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
- Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 7 Octa 7884
- Процессор имеет на 4 ядра больше
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 231 и 105 баллов
- Весит на 65 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A02
- Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
- На 0.67" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
51
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
20
15
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55
65
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
40
45
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
69
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
45
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|PLS TFT
|PLS TFT
|Размер
|5.83 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|81.9%
Дизайн и корпус
|Высота
|147.3 мм
|164 мм
|Ширина
|69.6 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|9.1 мм
|Вес
|141 грамм
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Золотой, Красный
|Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Mediatek MT6739W
|Макс. частота
|1600 МГц
|1500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|4 (4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|28 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP2
|PowerVR GE8100
|Частота GPU
|770 МГц
|570 МГц
|FLOPS
|~64 Гфлопс
|~21 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10e +120%
231
105
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e +110%
838
399
|CPU
|-
|22242
|GPU
|-
|2843
|Memory
|-
|21450
|UX
|-
|19920
|Total score
|108333
|66400
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
|Android 10 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|One UI 1.0
|One UI Core 3.1
|Размер системы из коробки
|-
|9.4 ГБ
Батарея
|Объем
|3400 мАч
|5000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|8 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|1 (8 МП)
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|-
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2560 x 1920
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|32 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2019 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2019 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.14 Вт/кг
|0.65 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.77 Вт/кг
|1.71 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A02, а если производительность и коммуникации – то Samsung Galaxy A10e.
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