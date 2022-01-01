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Samsung Galaxy A10e против Galaxy A03s

Самсунг Галакси А10е
VS
Самсунг Галакси А03s
Samsung Galaxy A10e
Samsung Galaxy A03s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 июля 2019 года Samsung Galaxy A10e с экраном 5.83" и чипом Exynos 7 Octa 7884, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10e
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Весит на 55 граммов меньше
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 231 и 178 баллов
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (485 против 449 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10e
vs
Galaxy A03s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип PLS TFT PLS TFT
Размер 5.83 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.9%
ШИМ (PWM) - 806 Гц
Время отклика - 43 мс
Контрастность - 1126:1
Максимальная яркость
Galaxy A10e
449 нит
Galaxy A03s +8%
485 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 147.3 мм 164.2 мм
Ширина 69.6 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 141 грамм 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Золотой, Красный Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10e
81.4%
Galaxy A03s
81.8%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10е и Самсунг Галакси А03s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 7 Octa 7884 MediaTek Helio P35
Макс. частота 1600 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A73		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G71 MP2 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 770 МГц 680 МГц
FLOPS ~64 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 -
Частота памяти 933 МГц -
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10e +30%
231
Galaxy A03s
178
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10e
838
Galaxy A03s +5%
884
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A10e
108333
Galaxy A03s +10%
119455
CPU - 36930
GPU - 15632
Memory - 29149
UX - 38919
Total score 108333 119455
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0) Android 11
Оболочка UI One UI 1.0 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 13.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3400 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (15% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 3:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:57 ч.
Просмотр видео - 14:23 ч.
Игры - 06:16 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Galaxy A10e
н/д
Galaxy A03s
39:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10e vs Samsung Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 8 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (8 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 27 мм
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A10e
н/д
Galaxy A03s
86.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Июль 2019 года Август 2021 года
Дата начала продаж Август 2019 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.14 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.77 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A03s более удачной покупкой.

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