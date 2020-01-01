Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 августа 2019 года Samsung Galaxy A10s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.39-дюймового Huawei Honor 9C, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710A и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.