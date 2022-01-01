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Samsung Galaxy A10s против Galaxy A02

Самсунг Галакси А10с
VS
Самсунг Галакси А02
Samsung Galaxy A10s
Samsung Galaxy A02

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 августа 2019 года Samsung Galaxy A10s с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02, который имеет процессор Mediatek MT6739W и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A10s
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 137 и 105 баллов
  • Весит на 38 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A02
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A10s
vs
Galaxy A02

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.2 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 271 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.7% 81.9%
Максимальная яркость
Galaxy A10s
397 нит
Galaxy A02
н/д

Дизайн и корпус

Высота 156.9 мм 164 мм
Ширина 75.8 мм 75.9 мм
Толщина 7.8 мм 9.1 мм
Вес 168 граммов 206 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A10s
80.7%
Galaxy A02 +1%
81.9%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А10с и Самсунг Галакси А02 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Mediatek MT6739W
Макс. частота 2000 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8100
Частота GPU 650 МГц 570 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~21 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A10s +30%
137
Galaxy A02
105
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A10s +22%
488
Galaxy A02
399
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A10s +39%
92308
Galaxy A02
66400
CPU 30430 22242
GPU 15075 2843
Memory 22362 21450
UX 25077 19920
Total score 92308 66400
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 11) Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI One UI 2.0 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки 9.8 ГБ 9.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A10s vs Samsung Galaxy A02
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Август 2019 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2019 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.893 Вт/кг 0.65 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 2.07 Вт/кг 1.71 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A02, а если производительность – то Samsung Galaxy A10s.

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