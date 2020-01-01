Samsung Galaxy A11 против Huawei Honor 8S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
- На 0.69" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8S
- На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
- Более энергоэффективный CPU
- Весит на 31 грамм меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.6 мм уже
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
26
20
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
48
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Samsung Galaxy A11 и Huawei Honor 8S
Экран
|Тип
|TFT LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|5.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1560 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|78.1%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|147.1 мм
|Ширина
|76.3 мм
|70.7 мм
|Толщина
|8 мм
|8.4 мм
|Вес
|177 граммов
|146 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный, Белый
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 450
|MediaTek Helio A22
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-53)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|4
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|PowerVR GE8300
|Частота GPU
|720 МГц
|660 МГц
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A11 +70%
275
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A11 +89%
1028
545
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy A11 +13%
91517
81236
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0
|Оболочка UI
|One UI 2.0
|EMUI 9.0
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 MP + 2 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.52 Вт/кг
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.86 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A11 более удачной покупкой.
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