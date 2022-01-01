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Samsung Galaxy A11 против Motorola G Pure

Самсунг Галакси А11
VS
Моторола G Pure
Samsung Galaxy A11
Motorola G Pure

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 марта 2020 года Samsung Galaxy A11 с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 450, против 6.5-дюймового Motorola G Pure, который имеет процессор MediaTek Helio G25 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A11
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 91% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 275 и 144 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
Причины выбрать Motorola G Pure
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP52
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1800 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (546 против 449 нит)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G25

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A11
vs
G Pure

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип TFT LCD TFT LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 80.6%
Максимальная яркость
Galaxy A11
449 нит
G Pure +22%
546 нит

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 167.4 мм
Ширина 76.3 мм 75.6 мм
Толщина 8 мм 8.8 мм
Вес 177 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Красный, Белый Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A11 +1%
81.6%
G Pure
80.6%

Производительность

Тестируем Самсунг Галакси А11 и Моторола G Pure в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 450 MediaTek Helio G25
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~41.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A11 +91%
275
G Pure
144
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A11 +54%
1008
G Pure
655
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A11 +1%
98400
G Pure
97821
CPU 39190 -
GPU 10532 -
Memory 29723 -
UX 19815 -
Total score 98400 97821
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI One UI 3.1 Stock Android
Размер системы из коробки 10.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A11 vs Motorola G Pure
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.2
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.4
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.52 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, коммуникации и корпус - выбирайте Motorola G Pure, а если программное обеспечение, автономность, камера и звук – то Samsung Galaxy A11.

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